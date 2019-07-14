«Индекс бигмака» назвал справедливый курс рубля к доллару
Курс доллара, исходя из опубликованных данных, переоценен к рублю примерно на 64%.
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Журнал Economist опубликовал так называемый «индекс бигмака», исходя из которого российский рубль является самой недооцененной валютой.
В США бургер стоит 5,74 доллара, в России же стоимость блюда составляет 130 рублей – чуть более двух долларов. Так, валютный курс рубля практически на 65 процентов превышает реальную его стоимость и должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, считают в издании.
«Индекс бигмака» основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют должны выстраиваться в соответствии с ценами на один и тот же продукт в разных странах.