«Индекс бигмака» назвал справедливый курс рубля к доллару

Журнал Economist опубликовал так называемый «индекс бигмака», исходя из которого российский рубль является самой недооцененной валютой.

В США бургер стоит 5,74 доллара, в России же стоимость блюда составляет 130 рублей – чуть более двух долларов. Так, валютный курс рубля практически на 65 процентов превышает реальную его стоимость и должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, считают в издании.

«Индекс бигмака» основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют должны выстраиваться в соответствии с ценами на один и тот же продукт в разных странах.