Число подтопленных домов под Иркутском сократилось вдвое за сутки

Количество подтопленных во время наводнения домов в Иркутской области за сутки сократилось вдвое - со 138 до 67.

«Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 67 жилых домов с населением 168 человек, в числе которых 34 ребенка», - рассказали в региональном управлении МЧС России ТАСС.

Напомним, паводки в Иркутской области начались в конце июня. Суммарно погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.

Сейчас в регионе продолжается разбор аварийных и принесенных паводком домов. К этой работе подключены военнослужащие Центрального военного округа, которые расчистили около 70% назначенного участка от завалов.

В пятницу, 12 июля, в Иркутской области был объявлен траур по погибшим в результате масштабного затопления.