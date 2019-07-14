Побило стекла домов и машин: в Волгодонске прошел град с ливнем
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в некоторых районах прошедший град образовал «островки» льда на земле, похожие на рыхлый снег прямо на зеленой траве.
© Видео: Алена Резникова, Моя судьба Волгодонск, Вконтакте, Марина Семенова, YouTube © Фото: Марина Семенова, YouTube
В Волгодонске бушует непогода: крупный град размером с перепелиное яйцо перебил автомобили и разбил стекла в некоторых жилых домах.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в некоторых районах прошедший град образовал «островки» льда на земле, похожие на рыхлый снег прямо на зеленой траве.
При этом большую часть города подтопило: асфальтированные дороги превратились в реки с волнами, грунт размыло, а колеса машин почти полностью оказались под водой.
Многие жители также переживают за свой урожай. Сейчас идет период жатвы, поэтому колхозные поля тоже могли пострадать.