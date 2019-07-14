Побило стекла домов и машин: в Волгодонске прошел град с ливнем

В Волгодонске бушует непогода: крупный град размером с перепелиное яйцо перебил автомобили и разбил стекла в некоторых жилых домах.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в некоторых районах прошедший град образовал «островки» льда на земле, похожие на рыхлый снег прямо на зеленой траве.

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При этом большую часть города подтопило: асфальтированные дороги превратились в реки с волнами, грунт размыло, а колеса машин почти полностью оказались под водой.

Многие жители также переживают за свой урожай. Сейчас идет период жатвы, поэтому колхозные поля тоже могли пострадать.