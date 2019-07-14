Морской дьявол попросил помощи у дайверов, и они смогли спасти его

Необычная история произошла у северо-западного побережья Австралии. Там трехметровый скат манта, именуемый в народе морским дьяволом, попросил помощи у людей. Он подплыл к группе сноркелистов и подставил глаз, около которого застрял рыболовный крючок.

Один из людей - фотограф Джейк Уилтон - узнал морское существо, так как часто плавает в том районе. Он решил, что манта могла тоже его узнать и решила попросить помощи у знакомого.

Несколько раз Уилтон нырял под воду, чтобы снять крючок. «Спасательную операцию» осложняло то, что кроме маски у фотографа не было никакого оборудования.

В конечном итоге, ситуация увенчалась успехом. Морского дьявола удалось избавить от крючка, и, тем самым, спасти существо от болезней или даже смерти.