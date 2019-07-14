Представитель Леонтьева прокомментировала слух о завершении карьеры певца
Ранее появилась информация о том, что выступление на «Славянском базаре» стало завершающим для Леонтьева.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Пресс-секретарь артиста Валерия Леонтьева опровергла слухи о том, что его выступление на фестивале «Славянский базар» в Витебске было последним. По ее словам, график певца расписан до конца года.
Ранее появилась информация о том, что выступление на «Славянском базаре» стало завершающим для Леонтьева.
«Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются. Наоборот, в сентябре добавились еще шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал», - заявила пресс-секретарь РИА Новостям.