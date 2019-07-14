Представитель Леонтьева прокомментировала слух о завершении карьеры певца

Пресс-секретарь артиста Валерия Леонтьева опровергла слухи о том, что его выступление на фестивале «Славянский базар» в Витебске было последним. По ее словам, график певца расписан до конца года.

Ранее появилась информация о том, что выступление на «Славянском базаре» стало завершающим для Леонтьева.