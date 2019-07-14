Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что специалистов, устранивших неполадки на ракете-носителе «Протон-М», удостоят государственных наград.

В своем Twitter Рогозин отметил, что его подчиненные в рекордные сроки устранили замечания и обеспечили штатный пуск ракеты и разгонного блока. Он восхитился подготовкой и навыками профессионалов.

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур 13 июля в 15.31 по московскому времени, а через два часа обсерватория «Спектр-РГ» успешно отделилась от разгонного блока.