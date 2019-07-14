В Киеве начнут проводить экскурсии по местам съемок сериала «Чернобыль»

После успеха сериала HBO «Чернобыль» о трагедии на ЧАЭС управление туризма Киевской городской государственной администрации (КГГА) совместно с туроператорами запустили туристический маршрут «Места съемок мини-сериала "Чернобыль" в Киеве».

В этот маршрут включены улицы Крещатик и Богдана Хмельницкого, Национальный музей «Чернобыль» и Арка дружбы народов. Экскурсия рассчитана на четыре часа.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда считает, что в Чернобыльской зоне отчуждения после выхода сериала наблюдается туристический бум. По этой причине мэрия решила привлечь дополнительное внимание к проблемам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, разработав программу для туристов.

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«Реквизит позволяет полностью погрузиться в атмосферу времен после аварии на ЧАЭС. Например, перед стартом экскурсии автобус обрабатывается "специальным раствором" для очистки от радиационной пыли. Поэтому во время экскурсии посетители смогут почувствовать то, что происходило 33 года назад, и как Киев пережил эту страшную аварию», - рассказал начальник управления Антон Тараненко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский фактически открыл зону отчуждения для всех желающих. Он присутствовал при введении в эксплуатацию нового саркофага в Чернобыле - он был установлен более двух лет назад, но работы над ним завершились только сейчас.

Сейчас решается вопрос о выдаче разрешения на посещение ЧАЭС российскими туристами.