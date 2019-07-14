Украина начала перекачку американской нефти
Накануне танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти в Одесский порт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ukrtransnafta, Facebook
Компания «Укртранснафта» приступила к транспортировке американской нефти.
«Сегодня АО "Укртранснафта" после проверки качественных показателей начало прием в нафтотранспорную систему нефти сорта Bakken», - говорится в сообщении пресс-службы.
По трубопроводу Одесса - Кременчуг нефть поставят на мощности НПЗ.
Нефть на Украину доставил накануне танкер Wisdom Venture. Всего Киев приобрел тысяч 75 тонн сырья.
Тем не менее, как прокомментировал ситуацию политолог Валерий Песецкий, завод рассчитан на российскую нефть Urals, а не на легкую американскую, что ставит под сомнение вопрос переработки.