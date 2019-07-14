Ушел из жизни поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт поколения литераторов-шестидесятников Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге на 84-м году жизни. Об этом написал ученый-византолог Вадим Лурье в Facebook.

По его словам, поэт попал в Мариинскую больницу 12 июля, когда ему внезапно стало плохо.

«Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике). Прогноз был плохой. После операции утром в реанимации прогноз также был плохой, и днем умер», - говорится в сообщении.

Критики относили Соснору ко второй волне русского авангарда. Во времена СССР его публиковали в официальных издательствах, самиздате и за границей. В 1960-х вышли его первые поэтические сборники «Январский ливень» и «Триптих».