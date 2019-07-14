Тропический шторм обрушился на Луизиану: кадры разрушительной стихии
Шторм принес мощные ливни, которые могут затопить весь штат.
© Видео: @Johnnys_Eye , @ScotPilie_Wx, twitter © Фото: Johnnys_Eye , Twitter
Тропический шторм Барри обрушился на американский штат Луизиана.
Слабо закрепленные конструкции срывает резкими порывами ветра, в регионе не прекращаются осадки, а высота волн на побережье превысила привычный уровень.
При этом в Национальном центре США по слежению за ураганами предупреждают: Барри лишь набирает обороты, а интенсивность дождей еще увеличится.
Уровень воды в реках стремится к рекордным высотам.
Без света остались более 70 тысяч домов. Некоторые районы эвакуированы.
Шторм представляет угрозу жизни, передает предупреждение метеорологов Washington Post.
В связи в природной катастрофой Дональд Трамп ввел в штате Луизиана режим ЧП.