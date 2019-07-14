Тропический шторм обрушился на Луизиану: кадры разрушительной стихии

Тропический шторм Барри обрушился на американский штат Луизиана.

Слабо закрепленные конструкции срывает резкими порывами ветра, в регионе не прекращаются осадки, а высота волн на побережье превысила привычный уровень.

При этом в Национальном центре США по слежению за ураганами предупреждают: Барри лишь набирает обороты, а интенсивность дождей еще увеличится.

Уровень воды в реках стремится к рекордным высотам.

Без света остались более 70 тысяч домов. Некоторые районы эвакуированы.

Шторм представляет угрозу жизни, передает предупреждение метеорологов Washington Post.

В связи в природной катастрофой Дональд Трамп ввел в штате Луизиана режим ЧП.