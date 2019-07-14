Зеленский вместе с украинцами искупался в Черном море

Украинский президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море вместе с приближенными и местными жителями. Видео купания опубликовали в Facebook.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что появление президента стало неожиданностью для местных жителей. Сначала люди не поняли, что глава государства будет купаться вместе с ними, а потом столпились вокруг него на суше, пытаясь задать вопросы и сфотографироваться.