Не работают светофоры и не ходит метро: массовое отключение электричества в Нью-Йорке
Улицы патрулируют экстренные службы. Причины сбоя выясняются.
© Видео: Vam1005 , InfoEmerg, PM Breaking News, CitizenApp_NYC , Twitter © Фото: Vam1005 ,Twitter
В Нью-Йорке произошел массовый сбой подачи электричества. Свет отключился на большей части острова Манхэттен, население которого составляет более полутора миллионов человек.
Кадры с места жители мегаполиса выкладывают в Сеть. На них видно, что люди вышли на улицы, так как работа в офисах была парализована. Сбой электричества затронул и метро Нью-Йорка.
Улицы патрулируют экстренные службы.
Городское управление транспорта получило сообщения о перебоях в электроснабжении по всему Манхэттену и, как следует из публикации в Twitter, «работает над выявлением причин и продолжением движения поездов».