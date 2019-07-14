Не работают светофоры и не ходит метро: массовое отключение электричества в Нью-Йорке

В Нью-Йорке произошел массовый сбой подачи электричества. Свет отключился на большей части острова Манхэттен, население которого составляет более полутора миллионов человек.

Кадры с места жители мегаполиса выкладывают в Сеть. На них видно, что люди вышли на улицы, так как работа в офисах была парализована. Сбой электричества затронул и метро Нью-Йорка.

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Улицы патрулируют экстренные службы.

Городское управление транспорта получило сообщения о перебоях в электроснабжении по всему Манхэттену и, как следует из публикации в Twitter, «работает над выявлением причин и продолжением движения поездов».