«Было страшно»: в Киеве лайнер сломал шасси и вылетел с полосы при посадке

Самолет авиакомпании Belavia 13 июля совершил аварийную посадку в аэропорту Киева. У самолета подломились стойки шасси, и лайнер приземлился на «брюхо».

О произошедшем один из пассажиров рассказал в соцсетях.

«Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей», - вспоминает он.

При этом, как отметил мужчина, работники аэропорта сработали оперативно.

Всего на борту лайнера находились 139 человек. Никто из них не пострадал.