Всем миром: ликвидация последствий ДТП с автобусом в Башкирии попала на видео
Более десятка мужчин упираются в бок транспортного средства, чтобы вернуть его в исходное положение и помочь пострадавшим.
© Видео: bash.dtp.official, Instagram © Фото: bash.dtp.official, Instagram
В Архангельском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Инцидент произошел на трассе Уфа-Белорецк в воскресенье, 14 июля.
На кадрах с места происшествия показано, как большое количество неравнодушных людей пытается своими силами перевернуть автобус. Более десятка мужчин упираются в бок транспортного средства, чтобы вернуть его в исходное положение и помочь пострадавшим.
Видео опубликовано в профиле Instagram. В настоящий момент известно о гибели шести и травмах 13 человек. Всего в автобусе находились 40 человек. На месте трагического ДТП работают 14 бригад скорой помощи, 3 бригады санавиации и бригада психологов.