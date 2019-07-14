Всем миром: ликвидация последствий ДТП с автобусом в Башкирии попала на видео

В Архангельском районе Башкирии произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Инцидент произошел на трассе Уфа-Белорецк в воскресенье, 14 июля.

На кадрах с места происшествия показано, как большое количество неравнодушных людей пытается своими силами перевернуть автобус. Более десятка мужчин упираются в бок транспортного средства, чтобы вернуть его в исходное положение и помочь пострадавшим.

Видео опубликовано в профиле Instagram. В настоящий момент известно о гибели шести и травмах 13 человек. Всего в автобусе находились 40 человек. На месте трагического ДТП работают 14 бригад скорой помощи, 3 бригады санавиации и бригада психологов.