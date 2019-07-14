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В Ватикане обнаружили человеческие останки около пустых могил немецких принцесс

Дарья Муромова
02:37 14.07.2019
Кости находились под каменной плитой.
В Ватикане обнаружили человеческие останки около пустых могил немецких принцесс
© Фото: pixabay.com

Рядом с пустыми гробницами двух немецких принцесс XIX века на кладбище Папского Тевтонского колледжа в Ватикане обнаружили два набора костей, находившиеся под тротуаром, прикрытые люком. Территорию немедленно закрыли, ее вновь откроют в присутствии судебных экспертов 20 июля.

Череда новых мистических открытий является следствием многолетних поисков дочери сотрудника канцелярии Ватикана Эмануэлы Орланди, которая в 15-летнем возрасте в 1983 году ушла на урок музыки и не вернулась домой.

Некоторое время назад брат девушки Пьетро получил анонимную записку с советом искать сестру там, «куда направлен взор ангела».

Поиски привели на Тевтонское кладбище, где были вскрыты могилы принцессы Софии фон Гогенлоэ и Карлотты Федерики Мекленбургской. Обе они оказались пустыми, что заставило следствие сосредоточить свое внимание на прилегающей территории. Так были найдены кости, расположенные под каменной плитой, пишет Associated Press.

Разыскивать Орланди, пропавшую 36 лет назад, пытались и родители, и полиция, и даже сам Папа Римский Иоанн Павел II. Последний считал, что виновниками исчезновения подростка являются террористы, которые за два года до этого совершили на него покушение.

Доказательств смерти Эмануэлы нет. Есть версия, что к ее исчезновению причастен кардинал Казароли, который был правой рукой Папы - он, возможно, симпатизировал девушке, и пропала она как раз после тайных встреч с ним. Некоторые люди утверждают, что видели ее в Лондоне, куда ее якобы увезли.

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