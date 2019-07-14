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СК завел уголовное дело после крушения вертолета в Подмосковье

Тамара Астапенкова
23:22 14.07.2019
Вблизи деревни Барское-Мелечкино Солнечногорского района Подмосковья жестко приземлился легкий вертолет Robinson.
СК завел уголовное дело после крушения вертолета в Подмосковье
© Фото: Московский МСУ на транспорте

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки вертолета Robinson возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

«Следствием установлено, сегодня примерно в 16 часов 00 минут вертолет Robinson совершил жесткую посадку в поле, расположенном вблизи д. Барское-Мелечкино г.о. Солнечногорск Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также уточняется, что на земле нет разрушений и пострадавших. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее стало известно, что на борту разбившегося вертолета находился глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина искусству полетов на дельталете.

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