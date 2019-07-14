Число пострадавших в аварии с автобусом под Уфой достигло 13 человек

При опрокидывании автобуса на трассе Уфа-Белорецк в Архангельском районе Башкирии погибли шесть человек и пострадали, по последним данным, 13 человек. Об этом рассказали в минздраве Башкирии.

Уточняется, что инцидент с пассажирским автобусом, в котором находилось 40 человек, произошел около 21.00 по местному времени.

«В результате ДТП госпитализировано 13 человек, среди которых один ребенок. Из 13 пострадавших восемь человек доставлены в Уфу, включая ребенка. Их состояние уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», - сказала пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова.

Как она сообщила РИА Новости, на месте трагического ДТП в настоящее время работает 14 бригад скорой помощи, три бригады санавиации и бригада психологов.

В СУСК РФ по республике заявили, что в результате аварии 12 человек «получили телесные повреждения». Следователи возбудили уголовные дела по факту ДТП.