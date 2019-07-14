В Подмосковье разбился президент Федерации сверхлегкой авиации РФ

На борту разбившегося в Подмосковье легкого вертолета находился глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Эту информацию в беседе со «Звездой» подтвердил вице-президент организации Сергей Минигулов.

«Я позвонил в оперативное бюро МЧС России, они подтвердили, что на борту был Игорь Валентинович. Случилось, ничего не поделаешь… ждем завершения расследования. Скорее всего, будет внеочередная конференция федерации», - рассказал Минигулов.

Представитель федерации отметил, что глава организации был выдающимся человеком. Он посвятил жизнь развитию этой отрасли и добился в ней значительных успехов. Помимо прочего, Игорь Никитин обучал Владимира Путина искусству полетов на дельталете.

«Для нас это трагедия. Во-первых, погиб человек. Во-вторых, Игорь Валентинович всю жизнь посвятил сверхлегкой авиации. Третье – человек, который обучал президента Российской Федерации полетам на дельталете. Человек был организатором первого Всероссийского конгресса, имеет массу научных трудов в этой области… Человек погиб в небе, именно там, чему посвящал свою жизнь. Для нас это большая утрата», - заключил Минигулова.

Ранее стало известно, что в Подмосковье жестко приземлился легкий вертолет Robinson. Летательное судно было частным, на борту находились два человека. В результате жесткого приземления они погибли. В данный момент СК РФ проводит проверку по факту трагедии.