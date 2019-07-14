Опубликованы кадры спасательных работ на месте трагического ДТП в Башкирии

Пассажирский автобус, опрокинувшийся в кювет в Башкирии, вез туристов из Миндигулово в Набережные Челны, заявил начальника УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов.

«В десятом часу вечера получена информация об опрокидывании автобуса "King Long XMQ" с 39 пассажирами», - написал Гильмутдинов в Facebook.

По последним данным, при аварии погибло шесть человек, еще 12 пострадали, в том числе двое детей. Как сообщает СУСК РФ по республике, были возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Автобус с 39 пассажирами, двигаясь по автодороге Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет, в результате 6 человек погибли, а 12 человек получили телесные повреждения», - уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС, медпомощь понадобилась 23 пассажирам опрокинувшегося автобуса.

Как пишет «Медиакорсеть», попавшие под Уфой в аварию туристы из Татарстана возвращались со сплава. Среди пассажиров автобуса было много детей. Автобус перевернулся прямо на крышу.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины ЧП.