Российские военные раздали гумпомощь в трех сирийских провинциях

Российские военные за прошедшие сутки провели три гуманитарные акции в трех сирийских провинциях. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарные акции в населенных пунктах Эс-Синдиана провинции Латакия, Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и в районе Харазир города Алеппо», - сказал военачальник на брифинге.

Также в ходе брифинга сообщалось, что боевики вновь обстреляли населенный пункт вблизи Идлибской зоны деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенного пункта Хараб-эль-Хизато в провинции Латакия», - рассказал Бакин.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.