Гройсман предложил вдвое сократить число министров на Украине

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил в два раза сократить количество министров в Незалежной для оптимизации управления и улучшения результатов работы кабмина.

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат», - сказал он в эфире телеканала «Украина».

Как указывает пресс-служба украинского правительства, сейчас на Украине существует 25 министров, в том числе глава кабмина и шесть вице-премьеров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил устроить люстрацию чиновникам «времен» Порошенко. В их число попали председатель Рады, генпрокурор, председатель СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председатели ГФС и таможни, секретарь СНБО, а также руководители оборонных предприятий. Позже в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о люстрации Петра Порошенко.