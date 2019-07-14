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Гройсман предложил вдвое сократить число министров на Украине

Василиса Морозова
22:02 14.07.2019
Оптимальное количество министров для украинского кабмина - 12, считает премьер Украины Владимир Гройсман.
Гройсман предложил вдвое сократить число министров на Украине
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман предложил в два раза сократить количество министров в Незалежной для оптимизации управления и улучшения результатов работы кабмина.

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат», - сказал он в эфире телеканала «Украина».

Как указывает пресс-служба украинского правительства, сейчас на Украине существует 25 министров, в том числе глава кабмина и шесть вице-премьеров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил устроить люстрацию чиновникам «времен» Порошенко. В их число попали председатель Рады, генпрокурор, председатель СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председатели ГФС и таможни, секретарь СНБО, а также руководители оборонных предприятий. Позже в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о люстрации Петра Порошенко.

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