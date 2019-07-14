ГИБДД: число погибших в ДТП с автобусом выросло до шести
Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: bash.dtp.official, Instagram
Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 пострадали, в том числе двое детей. Информацию о количестве жертв подтвердил представитель управления ГИБДД МВД по республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
На трассе Белорецк – Инзер автобус King Long XMQ направляющийся в Уфу, упал в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек, 39 пассажиров и водитель. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы, добавили в экстренном ведомстве.
Ранее сообщалось, что пассажиров зажало в автобусе при его опрокидывании.
В ГУ МЧС по республике был создан оперативный штаб. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.