ГИБДД: число погибших в ДТП с автобусом выросло до шести

Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 пострадали, в том числе двое детей. Информацию о количестве жертв подтвердил представитель управления ГИБДД МВД по республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.

На трассе Белорецк – Инзер автобус King Long XMQ направляющийся в Уфу, упал в кювет. В транспортном средстве находилось 40 человек, 39 пассажиров и водитель. Пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы, добавили в экстренном ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажиров зажало в автобусе при его опрокидывании.

В ГУ МЧС по республике был создан оперативный штаб. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.