В ГИБДД раскрыли подробности трагического ДТП с автобусом в Башкирии

В ГИБДД республики Башкортостан прокомментировали ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом. Информацию в беседе со «Звездой» озвучил представитель управления ведомства по республике Джамиль Ахметгалиев.

«Авария произошла в десятом часу вечера на 54-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк республики Башкортостан. По предварительным данным, автобус направлялся в Набережные Челны республики Татарстан с 39 пассажирами на борту», - рассказал Ахметгалиев.

Представитель ГИБДД добавил, что в ходе ДТП произошло опрокидывание автобуса. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Ахметгалиев также подтвердил информацию о пяти погибших и пяти пострадавших пассажирах.

Ранее было опубликовано первое видео с места трагедии. По предварительным данным, погибли пять человек, однако это число не является окончательным. Еще десять пассажиров были отправлены в больницу. На месте работают чрезвычайные службы и правоохранители.