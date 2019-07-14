Склад завода пластмасс полыхает в Наро-Фоминске: видео
Площадь возгорания склада завода пластмасс составляет 950 квадратных метров.
© Видео: Андрей Кабаев, Youtube © Фото: Андрей Кабаев, Youtube
В подмосковном Наро-Фоминске произошел пожар на складе завода пластмасс. Площадь возгорания составляет 950 кв. метров.
Ангар находится в Володарском переулке города, сообщили в экстренных службах. Как пишет ТАСС, информации о пострадавших нет.
В Сети опубликовано видео, на котором полыхает склад. Густой черный дым от пожара поднимается высоко в небо. На кадрах видно, что рядом расположены жилые дома.