Опубликовано первое видео с места ДТП в Башкирии

Жертвами аварии с пассажирским автобусом в Башкирии стали пять человек, еще 10 были доставлены в больницу.

«На трассе Уфа - Белорецк в Архангельском районе автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек», - рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Всего в автобусе King Long XMQ, который перевернулся на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк, было 39 человек. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы и правоохранительные органы.