Есть жертвы: в Подмосковье упал частный вертолет
По предварительным данным, на борту находились два человека.
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В Подмосковье жестко приземлился легкий вертолет Robinson. Летательное судно было частным, по предварительным данным, на борту находились два человека.
В результате жесткого приземления они погибли. Обстоятельства случившейся трагедии предстоит выяснить специалистам.
«Возле деревни Барская совершил частную посадку вертолет "Робинсон". По предварительным данным, два человека погибли», - сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Ранее стало известно, что в Сумской области Украины разбился вертолет Ми-2, в результате чего погиб один человек. Крушение вертолета произошло днем 14 июля около села Яблочное.