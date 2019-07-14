«Зажало в автобусе»: очевидцы раскрыли подробности ДТП в Башкирии

Пассажирский автобус King Long XMQ опрокинулся в кювет в Архангельском районе Башкирии.

ДТП произошло на 54-м км трассы Уфа - Инзер - Белорецк. В автобусе находились 39 пассажиров, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Как рассказали очевидцы, многих пассажиров буквально зажало в автобусе.

По данным Ufa1, в ГУ МЧС по республике был создан оперативный штаб. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных ведомств, полиция и медики.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании пассажирского автобуса в Башкирии погибли 5 человек, еще 5 пострадали. По последним данным ГИБДД, после аварии были госпитализированы 10 человек.

Местные СМИ утверждают, что в автобусе находились туристы из Татарстана.