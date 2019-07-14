Пять погибших: в Башкирии перевернулся пассажирский автобус

На трассе в Башкирии перевернулся пассажирский автобус, пять человек пострадали.

В ГИБДД по республике сообщили, что автобус марки King Long с 39 пассажирами перевернулся на трассе Белорецк – Инзер. Транспортное средство направлялось из Белорецка в Уфу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ, в результате аварии погибли пять человек, еще пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести. На месте ДТП работают сотрудники полиции и врачи.