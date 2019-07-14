Аэропорт в Саратове остановил работу из-за аварийно севшего Як-42

Аэропорт Саратова после выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета Як-42 приостановил прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Саратовские авиалинии».

«Временно приостановлены прием и отправка самолетов из саратовского аэропорта после инцидента. Это отображено на онлайн-табло аэропорта», - рассказали в пресс-службе.

Как пишет ТАСС, лайнер, прилетевший из Сургута, после приземления в аэропорту Саратова выкатился за пределы ВПП. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа.

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В результате аварийной посадки пострадавших нет, уточнили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. Сотрудники ведомства в настоящее время проводят проверку.