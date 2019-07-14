Мужчина открыл стрельбу из ружья по туристам у Круглого озера

Неизвестный мужчина устроил стрельбу у озера Круглое во Всеволожском районе Ленинградской области. Целью стрелка стали люди, отдыхающие в этой местности.

На данный момент не известно, что именно побудило мужчину открыть стрельбу из ружья. Атакованные им люди находились на поверхности озера в резиновой лодке. О жертвах и раненых не сообщается.

«По подозрению на причастность к произошедшему сотрудники полиции задержали местного жителя», - сообщили в ГСУ СК РФ по Ленинградской области.

Сейчас сотрудники следственных органов заняты допросом задержанного. Также они опросят всех участников событий. По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение.