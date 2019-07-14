«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» отказался от показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» из-за угроз, сообщается на сайте украинского канала.

Международный редакционный совет дал телеканалу соответствующую рекомендацию. В связи с чем было принято такое решение.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины», - подчеркнули в сообщении.

Руководство телеканала отметило, что безопасность их сотрудников «превыше всего». Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф призвал украинского президента, главу МВД страны, главу СБУ и всех, кого это касается, «обеспечить право на работу и безопасность сотрудников холдинга».

Также он сообщил, что обратился с заявлениями в СБУ, ГПУ и МВД, в посольства стран «большой семерки» и международные организации с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала.

Неизвестные из гранатомета 14 июля обстреляли здание украинского телеканала, полиция возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Националисты потребовали отменить трансляцию фильма американского режиссера про события на Украине. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал недопустимым обстрел телеканала.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил уголовной ответственностью телеканалу «112 Украина» в случае показа фильма Оливера Стоуна.