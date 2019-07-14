Очевидец снял на видео загоревшийся поезд Новосибирск - Адлер

В Сети появились кадры с горящим локомотивом поезда №139 с сообщением Новосибирск - Адлер.

Пассажир поезда опубликовал видео, на котором горит локомотив поезда, остановившегося на перегоне в Свердловской области. На кадрах видны пламя и поднимающийся от него дым, а также работники РЖД и пассажиры с огнетушителями.

По словам автора, инцидент произошел 13 июля. Он утверждает, что состав ехал из Барнаула в Адлер. Однако указанный поезд №139, согласно информации на сайте РЖД, идет из Новосибирска.