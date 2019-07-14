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Эксперты назвали причины сбоя в Galileo

Василиса Морозова
19:18 14.07.2019
Навигационные системы становятся зависимыми от программного обеспечения, считают эксперты.
Эксперты назвали причины сбоя в Galileo
© Фото: Janne Kieselbach, dpa, Globallookpress

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo могла дать сбой из-за ошибки, которая была заложена в программное обеспечение спутников из наземного комплекса управления.

«Ситуация могла сложиться из-за неверного программирования космических аппаратов во время сеанса связи», - отметил главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

Как он рассказал РИА Новости, в систему Galileo был заложен режим работы без связи с наземными пунктами управления в течение двух месяцев. Возможно, со спутников до сих пор можно получить навигационные данные, однако это не гарантирует точности.

По словам члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, похожих неполадок в условиях «цифровой экономики» будет становиться больше и больше, так как системы становятся зависимыми от программного обеспечения. Он подчеркнул, что «от качества софта начинают зависеть такие сложные системы, как Galileo или самолеты Boeing».

Эксперт подчеркнул, что гражданским потребителям лучше пользоваться сразу несколькими навигационными системами.

Ранее сообщалось, что европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать.

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