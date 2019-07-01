Оливер Стоун презентует новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун намерен представить новый документальный фильм, посвященный Украине. Это произойдет на 65-м кинофестивале в Таормине на Сицилии.

Уже известно название картины: «Открывая Украину». Она станет продолжением ленты 2016 года «Украина в огне».

Как уточнил Стоун в своем Facebook, фильм был снят американским режиссером украинского происхождения Игорем Лопатенко. Картина повествует о событиях 2014 года, в ней анализируются причины вооруженного конфликта в Донбассе.

В фильме также можно будет увидеть Стоуна: его герой интервьюирует главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.

Кинофестиваль пройдет в Таормине в период с 30 июня по 6 июля. Стоун будет выступать в качестве жюри.

Оливер Стоун является обладателем трех премий «Оскар». Кроме того, он выступил в качестве продюсера документального фильма «Украина в огне», который вышел в 2016 году. Кроме того, Стоун брал интервью у президента РФ Владимира Путина и экс-лидера Украины Виктора Януковича. Позже, в 2017 году, он представил фильм о российском президенте.