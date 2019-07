Крис Норман устроил скандал в Петербурге

Британский рок-музыкант классического состава Smokie Крис Норман прервал свое выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» тринадцатого июля. Поступок артист объяснил тем, что в зале невыносимый звук. Спустя некоторое время Норман все-таки вернулся на сцену.

«Этот чувак, Крис Норман, в середине второй песни попросил музыкантов остановиться Stop it. Stop it! Выждал паузу и сказал что-то вроде It was ... и свалил со сцены, настолько его великобританское ухо резал звук в Ледовом», - рассказал один из слушателей в соцсети.

По словам комментатора, после ухода артиста перед зрителями какое-то время солировал гитарист.

«Крис Норман ушел в середине песни со словами на британском “звук у вас плохой, товарищи”, но потом вышел и заново отыграл, еще и язык показал», - рассказала еще одна слушательница, сообщает издание «Фонтанка».

В составе группы Smokie Крис Норман выступал с 1964 по 1986 годы. Самые известные песни группы: What can i do, Stumblin in, Living next door to Alice и другие.