Москвичей предупредили о пробках из-за закрытия участка «красной» ветки метро

Движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро будет затруднено в течение следующей недели. Об этом предупредили москвичей в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

С 13 по 20 июля участок «красной» ветки метро от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» будет закрыт из-за строительства Большой кольцевой линии.

«Ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии... впереди у нас непростая неделя», - отметили в ЦОДД.

Специалисты порекомендовали водителям не ездить на личном автотранспорте в район перекрытий, а пользоваться общественным транспортом. Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы.