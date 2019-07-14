Вертолет Ми-2 разбился в Сумской области

В Сумской области Украины разбился вертолет Ми-2, в результате чего погиб один человек, сообщили в ГСЧС страны.

Крушение вертолета произошло днем 14 июля около села Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскиванию полей. Спасатели сообщили, что при падении воздушного судна погиб пилот.

В настоящее время причины крушения вертолета устанавливаются. На месте ЧП работают 9 спасателей и три единицы техники.