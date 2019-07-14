Появилось видео с места крушения дельталета в Тверской области

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения дельталета в Тверской области.

Установлено, что трагедия произошла в 6 утра во время прогулочного полета. На борту находились двое мужчин 1974 и 1962 года рождения. Они скончались.

На данный момент все обстоятельства и причины инцидента устанавливает следственно-оперативная группа, которая работает на месте крушения.

Обломки аппарата обнаружили в поле рядом с деревней Киселево Кимрского района.