Жизнь заиграла яркими красками: ветерану Войны врачи вернули зрение

Ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Зотов долгое время был лишен возможности видеть окружающий мир. Год назад он оказался наедине со страшным - почти полной слепотой. Диагноз «катаракта» врачи поставили, когда мужчина пришел в поликлинику выбирать очки. Тогда он не видел и верхней строчки, а сейчас без труда видит первые три.

Вернуть ветерану зрение помогли специалисты одной из ведущих столичных клиник, для которых такой блестящий результат оказался в какой-то степени сюрпризом.

«Операция катаракты, которая считается рутинной, в данной ситуации была сложной тем, что хрусталик был смещен в стекловидное тело. Иногда в этой ситуации операция не может быть выполнена за один раз. То есть пытаются убрать хрусталик, потом искусственный хрусталик не вставляется. Повышен риск осложнений», - рассказал заведующий отделением Офтальмологического центра ГКБ имени Иноземцева Ярослав Большаков.

Операция прошла успешно, уже на следующее утро после операции Дмитрий Зотов стал различать предметы и вскоре вернулся домой. В октябре он отметит свой 94-й день рождения.

Дмитрий Зотов - участник битвы под Прохоровкой, он ложился под танки, ждал их в укрытии, которое называл местом встречи со смертью. Во время Великой Отечественной войны в составе Второго Украинского фронта Дмитрий Зотов освобождал Венгрию. Победу встретил в госпитале, где провел 8 месяцев после контузии.