В Евросоюзе попросили Россию сохранить ДРСМД

Представители Евросоюза призвали Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который поспособствовал европейской и международной безопасности в течение последних 30 лет.

Как говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС, в Европе глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. В Евросоюзе отметили, что сожалеют из-за решения Москвы 3 июля приостановить свои обязательства по Договору. При этом в документе не говорится о США, которые объявили 1 февраля о начале полугодовой процедуры расторжения документа, обвинив РФ в нарушении положений ДРСМД.

«Мы твердо призываем Россию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», - говорится в заявлении.

Евросоюз призывает Москву «немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД».

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.