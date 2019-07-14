В саратовском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП: кадры с места
Предварительно, причиной ЧП стал отказ гидросистемы.
© Видео: chpSaratov, YouTube © Фото: chpSaratov, YouTube
Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Саратова. В сети появилось видео с места происшествия.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Всего на борту Як42Д находились 111 пассажиров.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы самолета, сообщает «ЧП Саратов».