В саратовском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП: кадры с места

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Саратова. В сети появилось видео с места происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Всего на борту Як42Д находились 111 пассажиров.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной случившегося называют отказ гидросистемы самолета, сообщает «ЧП Саратов».