ЦИК Украины показал лицо кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады. Один из кандидатов идет на выборы в Раду от политической партии «Блок Дарта Вейдера».

Стало известно, что Дарт Викторович Вейдер родился в октябре 1987 года в Киеве. Он является директором ООО «Темная стороны силы». Вейдер имеет высшее гражданство и не имел судимостей.

Отмечается, что на выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу №135. Выборы в украинский парламент состоятся 21 июля. В них будут участвовать 22 партии.