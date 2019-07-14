В Бразилии найдена белая лилия, которой 115 миллионов лет

Самую древнюю сохранившуюся белую лилию обнаружили ученые в Бразилии - ей примерно 115 миллионов лет. Окаменелость обнаружили внутри скалы. Ее изучили при помощи компьютерной томографии. Отчет опубликован в журнале Nature Plants.

Растение получило название Cratolirion bognerianum. Его открыл ботаник Клемент Коффард. По его словам, находка позволит ученым по-другому оценить роль тропиков в развитии цветов.

По словам экспертов, которые передает Daily Mail, у растения сохранились корни, цветок и отдельные клетки. Его высота составляет 40 сантиметров. По мнению ученых, цветок относится к той же группе растений, что и современные лилии и орхидеи.