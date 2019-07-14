Сибирь охвачена огнем лесных пожаров

Сибирь охвачена огнем: в Красноярском крае и Иркутской области бушует больше 80 лесных пожаров.

Площадь охваченной пламенем тайги, по данным Лесопожарного центра, уже превысила 270 тысяч гектаров. Серьезной угрозы населению нет, но регион задыхается от смога.

Дым затянул небо Красноярска и прилегающих населенных пунктов. Согласно данным Роспотребнадзора по региону, содержание вредных частиц в воздухе в полтора раза превышает гигиенический норматив.

Со 2 июля в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации, доступ людей в леса ограничен.

Сейчас с пожарами борются почти тысяча человек и 50 единиц техники. Спасатели с помощью вертолетов мониторят ситуацию с воздуха.

Сильный смог окутал и Барнаул. В МЧС сообщили, что жители могут ощущать запах гари из-за пожаров в Красноярске и Иркутске.