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СМИ опубликовали новые подробности по убийству стюардессы в Москве

Александра Арсентьева
18:26 14.07.2019
По словам друзей подозреваемого, знакомство с девушкой «буквально снесло Енину крышу».
СМИ опубликовали новые подробности по убийству стюардессы в Москве
© Фото: МВД РФ (на снимке - главный подозреваемый по делу - Никита Енин)

СМИ сообщают все новые (неофициальные) подробности убийства 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой, тело которой было найдено 10 июля в номере гостиницы «Внуково Вилледж» в Москве. Как показала экспертиза, девушку задушили. Имя подозреваемого стало известно почти сразу - им оказался 25-летний Никита Енин. В пятницу, 12 июля, его задержала полиция.

Знакомые Енина рассказывали сайту «Комсомольской правды», что Никита всячески поддерживал имидж успешного человека. По их словам, он зарабатывал, играя на курсах валют и акций на разных интернет-сайтах. Многих его знакомых смущало, что молодой человек постоянно принимал лекарственные препараты - он объяснял, что успокоительные ему нужны для того, чтобы снять стресс. По словам подруги Никиты, он не раз рассказывал о своей девушке Альбине, просил погадать на нее на картах Таро. Он также признался, что несколько месяцев назад после ссоры он пытался ее задушить. После этого девушка какое-то время с ним не общалась, но потом они помирились.

Убитая Альбина Мухаметзянова была родом из Набережных Челнов. Из Челнов она уехала учиться в Казань, а потом - в Москву. Родным рассказала, что поступила на курсы стюардесс. О том, что параллельно с учебой на бортпроводницу девушка работает в стрип-клубе, родственники не знали, пишет газета.

В клубе Альбина и познакомилась со своим будущим убийцей. На допросе Енин рассказал, что в марте он пришел с другом в стрип-клуб и ему очень понравилась одна из танцовщиц. Он познакомился с девушкой. По его словам, у него сложилось впечатление, что у Альбины к нему тоже есть симпатия. По словам друзей подозреваемого, знакомство с девушкой «буквально снесло Енину крышу».

«Он ее дико ревновал. Просил уйти из стриптиза, хотел, чтобы она принадлежала только ему. Но Альбина сказала, что из этого бизнеса просто так не уйти. Ее нужно “выкупить”», - рассказал друг Енина.

В итоге Никита «выкупил» Альбину у стрип-клуба, однако девушка продолжала иногда подрабатывать в клубе. Енин постоянно делал девушке дорогие подарки, также покупал одежду, какую она просила, тратился на лучшие московские рестораны, отмечается в публикации. Чтобы делать девушке подарки, мужчина продал квартиру в Балашихе и перебрался в съемную однушку в Подмосковье.

Два месяца назад Альбина устроилась стюардессой и начала летать - Уфа, Краснодар, Китай. Все это время у них с Никитой продолжались интимные свидания в отеле около аэропорта Внуково. Они в нем были не меньше десятка раз, многие сотрудники их знали в лицо, добавляет «Комсомольская правда».

Далее, по информации журналистов, ситуация развивалась так: вечером 8 июля Мухаметзянова прилетела из очередного рейса, они созвонились с Ениным и договорились встретиться. После проведенной ночи Енин проснулся первым, взял телефон любовницы и начал изучать ее личные переписки. Он обнаружил сообщения от других мужчин и якобы понял, что Альбина ему изменяет, встречаясь параллельно с другими. Из-за этого и возникла ссора. В какой-то момент Енин кинулся на Альбину и начал ее душить.

По его словам, он остановился, когда она перестала двигаться. Потом взял телефон девушки, ее банковские карты (хотя уверяет, что пин-кодов он не знал и снимать чужие деньги не собирался) и ушел. Мужчина хотел покончить с собой, но у него не получилось.

На оперативном видео он рассказывает об убийстве Альбины совершенно спокойно и без эмоций.

«Я начал говорить, что это такое? Почему во время наших отношений у тебя еще кто-то был. Ну и как-то... Ругань, ругань. Дальше она начала уже громче, громче говорить. И у меня уже просто крышу сорвало», - сказал подозреваемый.

Адвокат уверяет, что некоторые обстоятельства того дня Енин совершенно не помнит. Следователь планирует в ближайшее время назначить психиатрическую экспертизу. Сам мужчина свою вину полностью признает и отказывается обжаловать свой арест.

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