Слепки зубов и рупор: самые необычные «потеряшки» в московском метро

В июне пассажиры московского метро и МЦК забыли в вагонах и на станциях на 10% меньше вещей, чем в мае. Всего за месяц было потеряно 840 предметов.

«В июне более 450 предметов возвращено владельцам, почти 300 вещей пассажирам вернули на станциях метро, и свыше 160 они забрали со Склада забытых вещей метрополитена на станции "Котельники"», - рассказали в пресс-службе метро.

Чаще всего в первый месяц лета пассажиры забывали велосипеды, самокаты, скейтборды, детские коляски, чемоданы, рюкзаки и сумки. В июне в метро были найдены оставленные сумки-холодильники, переноска для животных, часы, зонтики и украшения.

В пресс-службе подземки сообщили, что самыми необычными находками за месяц стали стоматологические слепки зубов, дипломная работа по международному таможенному сотрудничеству, рупор, а также губная гармошка и гитара.

С начала года на склад в на станции «Котельники» отправилось более 5 тысяч вещей. Там они хранятся полгода с момента регистрации предмета.