Глобальная спутниковая система Galileo перестала работать

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать, поэтому пользователи не могут использовать сигналы с космических аппаратов.

Рабочие спутники перешли в статус «не используется (по целевому назначению». В результате случившегося не работают навигационные системы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на центр услуг европейской глобальной навигационной спутниковой системы, проблемы могут быть связаны с комплексом точного времени Galileo, который находится в Италии.

В орбитальную группировку системы входят 36 спутников, 22 из которых должны быть в рабочем состоянии. Услуги определения координат оказывают такие мировые системы как российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.