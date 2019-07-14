Скоропостижно скончалась звезда фильма «Звездный путь»

Американская актриса театра и кино Стефани Низник скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.

Трагедия произошла еще 23 июня, но известно о ней стало лишь сейчас. Артистка умерла в Калифорнии. Причины смерти не уточняются.

Наибольшую известность Низник принесли роль Перим в серии фильмов «Звездный путь» и персонаж Нины Фини в сериале «Любовь вдовца».

Также Низник сыграла в фильмах «Мосты Нэша», «Доктор Куинн» и «Убийство с диагнозом», пишет Variety.