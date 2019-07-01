Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже 11 метров

Уровень воды в реке Ия, вышедшей из берегов и полностью погрузившей под воду часть города Тулун в Иркутской области, стал ниже 11 метров, при критической отметке в 7 метров.

«Уровень воды в реке Ия на 06:00 часов 1 июля составил 1096 см (-18)», - сообщается на сайте администрации города в «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что были затоплены более 800 домов и федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Были эвакуированы свыше 1,5 тысяч жителей. В пунктах временного пребывания разместили 1023 человек, из которых 214 детей.

И хотя уровень воды снижается, положение остается критическим. Синоптики предупреждают об осадках, которые могут опять повысить приток воды.

Сейчас в Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с масштабным наводнением, которое случилось из-за таяния снегов в горах Восточного Саяна и проливных дождей. Президент РФ Владимир Путин поручил оценить ущерб от наводнения и начать выплаты пострадавшим гражданам.