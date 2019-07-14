«Свободу инопланетянам»: 850 тысяч человек собрались штурмовать «Зону 51»

Более 850 тысяч человек собираются штурмовать военную базу «Зона 51» в американском штате Невада с целью освободить инопланетян.

Люди собираются провести штурм 20 сентября. Чтобы собрать всех желающих, была создана страница в Facebook, пойти на мероприятие на данный момент собрались более 850 тысяч человек, но список постоянно растет.

Про «Зону 51» снято много кинолент, в которых рассказывается о тайных лабораториях, где изучают останки пришельцев, бункерах, в которых хранятся потерпевшие крушение НЛО, а на полигонах проводятся испытания аналогов инопланетных кораблей.

Несмотря на то, что объект стал предметом споров и теорий заговоров, правительство США держит в тайне, что на самом деле происходит на базе «Зоне 51». Лишь в 2013 году ЦРУ рассказало, что там разрабатывают летательные аппараты нового типа. Но многие продолжают верить, что на базе изучают НЛО.